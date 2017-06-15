أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن حزنها العميق إزاء سقوط ضحايا في الحريق الهائل الذي اندلع ببرج «غرينفل» السكني غرب العاصمة لندن مساء امس الأول وامتد لنحو 12 ساعة دون القدرة على السيطرة عليه.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن الحريق أسفر حتى الآن عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 70 آخرين بينهم 20 يرقدون في حالات خطيرة في المستشفيات التي تم نقلهم إليها، وقالت الشرطة البريطانية إن عدد الضحايا لايزال مرشحا للزيادة، فيما استمرت جهود قوات الإطفاء للسيطرة على النيران التي انتشرت في جميع أنحاء المبنى المؤلف من 120 شقة موزعة على 24 طابقا.

ويعود تاريخ بناء البرج الى 1974 في المنطقة التي تسكنها طبقة عمالية والواقعة شمال حي كنسينغتون، على مسافة قريبة من حي نوتينغ هيل الراقي.

وروى ناجون انهم شاهدوا سكانا يقفزون من البرج هربا من النيران التي التهمت المبنى، وقالوا انهم رأوا بعض الأهالي يلقون بأولادهم من النوافذ لإنقاذهم في حين امتدت النيران بسرعة فائقة.

وقالت خديجة ميلر المقيمة في مبنى قريب وتم اجلاؤها على سبيل الاحتياط: «لقد سمعت صراخا من كل جانب ورأيت اشخاصا يقفزون من النوافذ.. البرج كان مشتعلا بالكامل بالنار.. انه الرعب».

فيما قال رئيس بلدية لندن صادق خان ان «العديد من الأشخاص في عداد المفقودين» ملمحا الى ان الحصيلة قد ترتفع رغم ان «البعض لجأوا الى جيرانهم او أصدقائهم».

هذا، وقد أعلنت وحدة الإطفاء بالعاصمة البريطانية لندن أن مهندسين إنشائيين وفرق البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية عاينوا البرج وأكدوا أنه لا مخاوف من انهياره.