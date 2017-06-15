أنهت التركية إنجي أريكان، دراستها الجامعية بحصولها على البكالوريوس في الحقوق من جامعة "آق دنيز" بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، في الرابعة والسبعين من عمرها، بعد انقطاع عن الدراسة قبل 37 عاماً، لترتدي بعد هذه المسيرة الطويلة رداء المحاماة.

دخلت أريكان كلية الحقوق في جامعة أنقرة عام 1979؛ إلا أنها سافرت للعيش في ألمانيا وهي في السنة الثانية من دراستها الجامعية، وفي ألمانيا عملت مدرّسة طوال 27 سنة، قبل أن تتقاعد من الوظيفة.

وبعد أعوام طوال، قررت السيدة التركية العودة إلى مسقط رأسها في أنطاليا، وانتهزت عفواً أصدرته السلطات التركية يتعلق بقوانين الجامعات، لتعيد استكمال دراستها الجامعية.

واستطاعت أريكان نقل مكان دراستها من جامعة أنقرة إلى جامعة "آق دنيز"، وبعد جهد استمر 7 أعوام، حازت على شهادة المحاماة من الجامعة.

وقالت أريكان، إنها لم تجد شيئاً تقضي وقتها به، مستدركة أنها تساءلت في المرحلة الأولى فيما إذا كانت تستطيع إكمال دراستها الجامعية، وأوضحت أن أقرباءها، كانوا السند والعون لها في دراستها، وشجعوها على إكمال المرحلة الجامعية.

ولفتت إلى أن زملائها في الجامعة كانوا ينادونها بـ "خالة" أو "أمي"، واستدركت أن الجميع لم يكن يصدّق أنها طالبة جامعية في البداية.