ذكرت مجلة "ماك آند آي" الألمانية أن الهواتف الذكية الحديثة أصبحت بمثابة كاميرات مدمجة ومختبر للصور في جهاز واحد، حيث تتضمن العديد من الوظائف المتطورة، مثل مثبت الصورة وتسجيل الفيديو فائق الوضوح والكثير من الإمكانيات اللاحقة لتحرير الصور.

وعن طريق بعض الحيل البسيطة والاستعانة بالتطبيقات المناسبة فإنه يمكن للمستخدم الحصول على صور رائعة بواسطة كاميرا الهاتف الذكي آي فون.

وكي يتمكن المستخدم من التقاط صور واضحة بدون حامل، يجب عليه الوقوف باسترخاء واتخاذ وضعية مريحة، ويعمل الزفير الجزئي على أن يتم تخليص الجزء العلوي من الجسم من التوتر، وهناك بعض التطبيقات من الشركات الأخرى مثل Camera+ أو ProCamera للأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "آي أو إس" لا تقوم بالتقاط الصورة إلا عندما يصبح الهاتف الذكي في وضع ثابت.

صور البورتيريه

وحتى لا تظهر صور البورتيريه بشكل مشوه، مثل ظهور الأنف بحجم كبير أو الوجه بمظهر هزلي ومضحك، فإنه يجب التقاط صور البورتيريه من مسافة بعيدة بعض الشيء من أجل الحصول على نتائج رائعة؛ حيث يرجع ذلك إلى البعد البؤري القصير للكاميرا، والذي يؤدي إلى تشوه الصورة.

على الرغم من أنه يمكن إصلاح ميل الصور بشكل لاحق، إلا أن ذلك يؤدي إلى فقدان أجزاء من الحدود، ولذلك يتعين على المستخدم تفعيل شبكة محدد المنظر في إعدادات الكاميرا، حتى تظهر خطوط المساعدة الأفقية والرأسية، وهناك بعض تطبيقات الكاميرا تعتمد على مستشعر الموضع بالهاتف الذكي لإظهار ميزان الماء الرقمي.

يمكن لأصحاب هواتف آي فون ضبط التعريض لموضوع التصوير من خلال النقر على الصورة المعروضة على الشاشة وضبط التركيز بها، حيث تظهر أيقونة الشمس إلى جانب المستطيل الأصفر، وعندما يتم تحريك أيقونة الشمس إلى أعلى فإن الصورة تصبح أكثر سطوعا، وعند التحريك للأسفل يزداد إعتام الصورة.



وعند ضبط التركيز مجددا فإنه يجب مواءمة التعريض أيضا.

وأشار المجلة الألمانية إلى أنه يتعين على المستخدم التعلم من بيانات الصور الجيدة، وهناك بعض التطبيقات مثل ViewExif تعرض للمستخدم بيانات الميتا المتعلقة بالصورة مثل فتحة العدسة ومدة التعريض والإعدادات الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المستخدم الاستفادة من الوظائف الإضافية المتوافرة في تطبيق الصور؛ حيث تظهر في تطبيق الصور أيقونة مستديرة مع ثلاث نقاط أعلى الجانب الأيسر، وإذا كانت هناك تطبيقات أخرى للكاميرا والصور مثبتة على الهاتف الذكي، فإنه يمكن استدعاء الكثير من وظائفها من هذا الموضع أو يمكن للمستخدم مواصلة تحرير الصورة في التطبيقات الأخرى.