من الشائع فقدان حاسة البصر أو السمع، لكن من النادر أن يفقد الإنسان حاسة الذوق، رغم أنها تتدهور أحياناً.

الشاب أدريان ويلوك أحد المصابين بهذا المرض، حيث تحول الأكل بالنسبة إليه كمن يمضغ قطعة من العلكة بعد أن تفقد طعمها، لا يبقى سوى شيء كالمطاط في فمه، يمضغه مراراً وتكراراً.

وفي مقطع فيديو نشره موقع "Great Big Story"، قال إنه فقد حاسة الذوق بعد إصابته بنزلة برد.

وحالياً يلجأ إلى تناول الطعام الذي يحتاج إلى وقت قليل لابتلاعه، لأنه فقد متعة الأكل، فقطعة اللحم أو الشوكولاته أو الفاكهة كلها أصبحت سيان بالنسبة إليه.

"لذا أجد نفسي أتناول الطعام الخفيف، مثل السلطة والأرز".

ويقوم بإضافة الأعشاب العطرية للاستمتاع برائحتها، كما أنه يعتبرالتوابل الحارة مهمة أيضاً، فهو لا يتذوقها وإنما يشعر بها، لأنها تعطيه إحساساً واخزاً في فمه.

ويستغرب الآخرون من نظامه في الأكل، لأنه يضيف الفلفل الحار لحبوب الإفطار، وكذلك كميات كبيرة من صلصلة الخردل للطعام.

ويأسف الشاب لأنه من غير المعروف حتى الآن لماذا فقد حاسة التذوق قبل 3 سنوات، ولا ما إذا كان هناك أمل باستعادتها.



