استضافت فقرة “تفاعلكم” على قناة “العربية”، الممثل فيصل العيسى، للحديث عن مسلسل “شباب البومب” الذي يُعرض على قناة روتانا خليجية، حيث اختلف مع مقدمة الفقرة حول السلوكيات التي يقدمها المسلسل للشباب السعودي.

وأوضح العيسى أنه بتجربته في لقاءات مع الشباب السعودي، وجد أن لديهم طاقة كبيرة، ومن هنا جاءت فكرة مسلسل “شباب البومب” والذي حقق مشاهدات بالملايين عند رفعه على يوتيوب، ويرى أن الشباب سعداء بالمسلسل.



وأوضح العيسى أنه في المسلسل يمثل الشباب السعودي، وواقعهم، حتى إن المسلسل حقق “مليار” مشاهدة لإجمالي أجزائه الستة، منها 400 مليون للجزء الماضي، و100 مليون مشاهدة في 15 حلقة لهذا العام.

وعرض اللقاء لمقطع في المسلسل، يجسد مبتعثًا في أمريكا، يظهر عدم التحضر في مخاطبة الطلاب زملائه هناك، مع لمحة عنصرية في حديثه معهم، وسألته مذيعة العربية “هل هذا هو الشاب السعودي؟”، إلا أنه رد عليها واتهمها أنها انتقت المشهد الذي يشوه العمل، وحدث خلاف بينهما حول جودة المسلسل.

وبين العيسى أن هناك حلقات كثيرة جيدة، وأن العمل ليس تربويًا، وأنه يهدف إلى القرب من الشباب، وأن العمل بسيط ويخرج الأجواء التي يراها الجميع في الشارع والبيت، والدليل على جودة الحلقات في كل الدول هو ملايين المشاهدات، منتقدًا المذيعة مرة أخرى، طالبا منها النظر إلى نهاية نفس الحلقة التي تتحدث عنها، والتي قدم فيها المبتعث خدمة جليلة للأسرة الأمريكية التي يسكن معها.