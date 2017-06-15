«لا خلافات مع زينة، وأنا معجبة جدا بأدائها»
الممثلة المصرية نيللي كريم بطلة مسلسل «لأعلى سعر» الذي حاز حتى الآن نسبة مشاهدة عالية جدا لأحداثه المثيرة، وهي تتحدث في حوار فني عن زميلتها الممثلة زينة، التي تقاسمها البطولة، حيث ان هناك من أراد الوقيعة فيما بينهما، وإثارة الغيرة قائلين ان زينة سرقت الكاميرا في الكثير من المشاهد من نيللي، الا ان نيللي كريم بذكائها قالت: بالعكس.. انا يسعدني ذلك كثيرا.
«شكراً حبيبة قلبي الغالية»
الفنانة السورية أصالة موجهة شكرها الى الممثلة المصرية حنان مطاوع بعد ان اهدتها الاخيرة جلبابا بألوان صيفية بطبعات ونقوش متنوعة وملونة، وحملت معها حقيبة يد كبيرة، وأشارت أصالة الى أن هذا الجلباب هدية من الجميلة حنان مطاوع.
وكانت قد أشادت الفنانة السورية أصالة بأداء الممثلة المصرية حنان مطاوع، في مسلسل هذا المساء، الذي تشارك في بطولته ويعرض حاليا في رمضان.
«كانت لحظات مريعة لا يمكن وصفها»
الممثلة چينيفر لورينس تصف التجربة المخيفة التي مرت بها عندما قرر ربان طائرتها الخاصة الهبوط اضطراريا بسبب خلل في المحرك.
«أشعر بقلق حقيقي من احتمال عدم قدرتي على الإنجاب»
تشارلي ويبستر، مذيعة قناة «سكاي سبورت» تكشف عن خشيتها من العقم بعد معركتها المريرة مع تعقيدات مرض الملاريا الذي كاد يقضي عليها.
«لست نادماً على أي شيء الآن»
الممثل الشهير أنتوني هوبكينز يعترف خلال مقابلة مع مجلة «إيفنت» بأنه دفن شياطينه، وأن الحياة مليئة بالأحداث السارة والمؤلمة، وأنه لايزال متمسكا بمبادئه وهو يقترب الآن من عامه الثمانين.
«ليس لدي ما أخفيه»
أنابيل ووليز، نجمة فيلم الـ«مومياء»، تنكر ارتباطها عاطفيا بأي شخص على الرغم من علم جميع أصدقائها بعلاقتها الرومانسية مع المغني والملحن الإنجليزي كريس مارتن مؤلف أغاني فريق «كولدبلاي».