في الوقت الذي تزدحم فيها السجون في عدة دول حول العالم بالنزلاء لقضاء عقوبات مختلفة، إلا أن هولندا أصبحت سجونها فارغة جدا لدرجة أن الحكومة قررت استغلالها وتحويلها إلى مباني فاخرة.

وعلى مدار العشر سنوات الماضية، انخفض معدل ارتكاب الجرائم في هولندا من دولة تعج بحوادث الجرائم المختلفة في أوروبا لتكون من بين الأقل الآن بمعدل 57 شخص مرتكب للجريمة من كل مائة ألف شخص.

وتراجع معدل ارتكاب الجرائم في هولندا بنسبة 25% على مدار الثماني سنوات الماضية، ويرى البعض أن ذلك هو السبب في تراجع عدد أقسام الشرطة في البلاد، مما دفع الحكومة لتأحير السجون الفارغة.

استغلت بعض السجون في إقامة اللاجئين ن ولكن تم تحويل البعض الآخر مثل سجن في “رويرموند” إلى فندق فاخر خارج العاصمة “أمستردام”، وتعمل غرف نزلاء السجن السابق بمثابة غرف فندقية الآن مع وضع لمسات حديثة ومطورة عدا مداخل الغرف التي لا تزال تشبه أبواب الزنزانات.

ووضعت هولندا في هذه السجون المتحولة إلى فنادق سب الراحة والترفيه عن الزبائن مثل خدمة “واي فاي” وشايات تلفاز ومطاعم ومراكز لياقة بدنية وصالات استرخاء وتدليك بحسب موقع أرقام.