أعلنت شركة "أودي" الألمانية أن الجيل القادم من سيارتها A8 والمتوقع أن تضم المستوى الثالث من التقنيات الذاتية، سيتم إطلاقها فى 11 تموز المقبل، وقبل ذلك كشفت الشركة عن مقطع فيديو لتقنية جديد داخل سيارتها تسمح بركن نفسها تلقائيا من دون تدخل السائق.



ووفقًا للفيديو، فبكبسة زر واحدة، تتحول السيارة بنفسها من أجل أن تقف فى المكان المحدد بشكل سليم، وهذه الميزة ليست جديدة من نوعها، بل أطلقت شركة "تسلا" الأميركية تلك الميزة داخل سيارتها الكهربائية في أوائل عام 2016.



وذكر تقرير نشره موقع ENGADGET الأميركي، أنّ ميزة الركن الذاتي من المتوقع أن تكون جزءًا من مجموعة جديدة من الميزات المقبلة إلى A8، وستكشف الشركة عن الميزة وعدد كبير من التقنيات الحديثة في وقت قريب.



كما أعلنت الشركة اليوم أنها أول شركة تحصل على رخصة لاختبار تقنيات القيادة الذاتية فى ولاية نيويورك.