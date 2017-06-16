أوصى الشيخ صالح بن عواد المغامسي؛ إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الوالدين بالدعاء لأبنائهم، مؤكداً أن الدعاء من الوالدين للأبناء لا يصادف الأبناء مباشرة ولكنه يمتد إلى أجيال لاحقة من الأحفاد ويجعل الله منهم عبادًا صالحين.

وأكد الشيخ المغامسي أن صلاح الأبناء كله بفضل الله جل وعلا لكن الله قد يجعل أسباباً تُعين على ذلك الصلاح، فقد يكون الوالد مؤمناً والابن كافراً، وقد يكون الوالد كافراً والابن مؤمناً.

وأضاف الشيخ المغامسي خلال إحدى حلقات برنامجه الراسخون في العلم أن الدعاء للأبناء يعد أحد الأسباب المعينة على صلاحهم؛ كون الدعاء له شأن عظيم عند الله.

وأوضح أن كلاًّ من الأم والأب لا نفضل أحدهما على الآخر في هذا السياق، أمي باب الدعاء للأبناء، مشيراً إلى أن الدعاء له شأن العظيم، فدعاء الوالد والوالدة للأبناء بالصلاح له شأنه العظيم عند الله.

وأضاف الشيخ المغامسي قد يكون الرجل صالحاً ويدعو لذريته، ثم الله بعد جيل أو جيلين أو ثلاثة ينشئ من تلك الذرية ابنا صالحاً ببركة دعاء الجد الأول، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو دعوة أبيه إبراهيم وبين خليل الله إبراهيم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاثة آلاف عام.