أقلع طيار فرنسي يدعى، برونو فيزولي، بسيارة طائرة من مطار حربي قديم في منطقة أمبلوتوز الفرنسية، سعياً لعبور القنال الإنجليزي جواً.



وبعد أن أجرى الفحوص الفنية النهائية انطلق الطيار في السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، في رحلة كان من المتوقع أن تستغرق بين 20 و70 دقيقة وفقاً لأحوال الطقس.



ونجحت السيارة الطائرة، المزودة بأجهزة طفو على الماء، في الهبوط بنجاح في قرية إيست ستادال قرب دوفر في إنجلترا، بعد أن قطعت رحلة طولها 59 كيلومتراً

وورث الطفل كاران سينغ الطول عن والديه، حيث يبلغ طول والده، سانجاي، قرابة المترين، أما والدته لاعبة كرة السلة، فيبلغ طولها 219 سنتيمتراً، وكانت أطول امرأة في العالم حتى عام 2012.

الطفل العملاق كاران من مدينة ميروت في الهند، يواصل النمو سريعاً، حيث من المحتمل أن يكون لدى أفراد الأسرة هرمون نمو زائد، فيما يقول الأطباء إنه لا يعاني من أي مشاكل صحية.

ويقول والده إنه يحرص على أن يتبع طفله كاران نظاماً غذائياً خاصاً، ويأخذ المكملات الغذائية ويتمتع بنمط حياة صحي.

وأكبر مشكلة يعاني منها كاران، عثوره على ملابس وأحذية تناسبه، حيث كان يرتدي في عمر الـ3 ثياباً لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، ويرتدي اليوم حذاء بقياس 47.

ومع ذلك، لا يمنع ذلك الطفل المليء بالنشاط والفرح من الاستمتاع بحياته طبيعياً.

ويقول: "بعد الانتهاء من الواجبات المنزلية، ألعب مع أصدقائي ثم أذهب للعب كرة السلة مع أمي".

ويضيف: "بدأت أمي تدريبي على لعب كرة السلة عندما كنت صغيراً، وأريد أن ألعب كرة السلة مثلها".