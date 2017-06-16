أشعل زوجين مواقع التواصل الإجتماعي بصور زفاف غير تقليدية بعد أن قررا التمرد على جلسات التصوير العادية بين الحدائق والمنازل الفخمة، وقررا التقاط صور زفافهما وسط المتفجرات والحرائق وسحب الدخان.



ونشر موقع "ديلي ميل" صوراً لأغرب جلسة تصوير لزوجين من اليابان قررا أن يحتفلا بمرور عامين على يوم زفافهما بجلسة تصوير غريبة على طريقة هوليوود؛ حيث قررا التمرد على صور الزفاف التقليدية والتقاط صور وسط المتفجرات وسحب الأدخنة والحرائق.



وقد تم التقاط فيديو للزوجين بملابس الزفاف أثناء خضوعهما لجلسة تصوير أمام أحد محاجر التعدين في مدينة "توشيجي" اليابانية لحظة انفجار قنبلة خلفهما ووسط الحرائق وسحب الدخان الكثيفة.



وقد استخدم فريق العمل تقنية باهظة لتحقيق لقطة مثالية لزفاف الزوجين، وقد أثارت صور الزفاف التي نشرها الزوجان على مواقع التواصل ردود أفعال كثيرة.