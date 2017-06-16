احتفل الفنان إدوارد أخيرا بتخرّج ابنه مارك من المدرسة الثانوية، وشارك معجبيه هذه اللحظة السعيدة في حياته.

ونشر إدوارد عبر حسابه على Instagram، فيديو للكلمة التي ألقاها ابنه مارك في لحظة تخرّجه، والتي أشاد فيها به، وكيف أنه كافح حتى وصل إلى القمة، وأنه فخور به.

ومن جانبه، أشار إدوارد مع الفيديو أن حديث ابنه عنه جعله يذرف الدموع، تأثرا بما قاله عنه.

وكتب إدوارد مع الفيديو القصير: “ابني وهو بيتخرج من المدرسة، خد أحسن طالب وطلعوه يتكلم عني، وقال إن أبويا ابتدى من الصفر”.

وتابع: “أنا دمّعت لأني بشوفه راجل قدامي وفخور بيه جدا، مبروك يا مارك أنا بحبك أوي”.