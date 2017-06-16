قالت شاهدة عيان إنها رأت شخصا يلتقط رضيعا ألقى من مبنى "غرينفيل تاور" المحترق غربي لندن، الذي شهد مقتل 6 أشخاص، الأربعاء.

وذكرت سميرة لمراني لوكالة "برس أسوسيشن" البريطانية أنها رأت امرأة تحاول إنقاذ رضيعها بإسقاطه من نافذة بالطابق التاسع أو العاشر".

وأضافت: "بدأ أشخاص يطلون من نوافذ ويصرخون بقوة، وكانت المرأة تستعد لإلقاء طفلها، وتقول: (هل هناك أحد يمسك بطفلي) وألقته، فركض شخص إلى الأمام وتمكن من التقاط الطفل".

وكان حريق هائل شب في المبنى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حيث قتل 6 أشخاص وأصيب 50 آخرين، نقلوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج.