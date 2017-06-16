«أنا سهير رمزي يتعمل فيا كده.. نهار ابوك اسود يا رامز»
الفنانة المصرية سهير رمزي بعد ان عانت ما عانته من مخاوف ورعب في حلقة «رامز تحت الارض»، غير مستوعبة حتى لحظة كشف رامز جلال عن نفسه وعن المقلب انها ممكن ان تغرق في الرمال المتحركة، وحين رأت رامز جلال يكشف عن وجهه ويقول لها: منورة يا حاجة سهير، انفعلت بدرجة كبيرة وقالت غير مصدقة «انا سهير رمزي يتعمل فيا كده.. نهار ابوك اسود يا رامز».
«الحقيقة أنني صدمت بذلك القدر الكبير من الشر»
إيفانكا ترامب تكشف أنها لم تكن تدرك مدى الخبث السياسي الذي يتعين عليها مواجهته كشخص مساعد لوالدها دونالد في التعامل مع الآخرين.
«قلوبنا معك يا ملك الرومانسية»
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من الجنس الناعم منفعلين مع أحداث مسلسل «حلاوة الدنيا»، متوحدين بدرجة كبيرة مع بطل المسلسل الممثل التونسي ظافر العابدين، حيث انه يعاني من مرض خطير افصح عنه لحبيبته هند صبري، والسؤال الذي يشغل المشاهدين الآن: هل سيموت البطل وتنتهي القصة الرومانسية الجميلة بين الاثنين؟ «حلاوة الدنيا»، تشارك فيه أنوشكا، وحنان مطاوع، وهاني عادل، ومصطفى فهمي، ونهى عابدين، ورجاء الجداوي، ومن إخراج حسين المنباوي.
«أنا أوقعتكم في هذه المشكلة وأنا سأخرجكم منها»
رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي تخاطب أعضاء حزبها المحافظ في البرلمان بعدما ألمحت إلى أنها ستتراجع عن سياسة تقليص الإنفاق على القطاعات التي تمس المواطنين والتي أدت إلى خسارة الحزب الأغلبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
«هل عادا لأحضان بعضهما من جديد؟»
تساؤل للصحافة بعدما تردد عن رغبة النجم توم كروز في تمثيل فيلم جديد مع زوجته السابقة نيكول كيدمان حول زوجين مطلقين يقعان في حب بعضهما على نحو غريب. يذكر ان زواج كروز وكيدمان كان قد انهار في العام 2001.