«قلوبنا معك يا ملك الرومانسية»

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من الجنس الناعم منفعلين مع أحداث مسلسل «حلاوة الدنيا»، متوحدين بدرجة كبيرة مع بطل المسلسل الممثل التونسي ظافر العابدين، حيث انه يعاني من مرض خطير افصح عنه لحبيبته هند صبري، والسؤال الذي يشغل المشاهدين الآن: هل سيموت البطل وتنتهي القصة الرومانسية الجميلة بين الاثنين؟ «حلاوة الدنيا»، تشارك فيه أنوشكا، وحنان مطاوع، وهاني عادل، ومصطفى فهمي، ونهى عابدين، ورجاء الجداوي، ومن إخراج حسين المنباوي.