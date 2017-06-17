فوجئ رجل أميركي يقود سيارته على الطريق السريعة بولاية جورجيا حين ظهر ثعبان مرعب على غطاء المحرك في الجهة الأمامية من السيارة.



فبينما كان ريان ماكمورفي يقود سيارته في مدينة بوفور، إحدى مدن ولاية جورجيا الأميركية، انزلق الثعبان الضخم على غطاء المحرك، ليراه بوضوح يتحرك أمام عينيه في مشهد مرعب.

وحسبما ذكرت صحيفة "الدايلي مايل"، قام ماكمور على الفور بإخراج الكاميرا الخاصة به لتسجيل تلك اللحظة والثعبان يتمايل بثقة على غطاء محرك السيارة، غير مكترث بسرعتها.

وقد كانت بالتأكيد لحظة صادمة للسائق عندما رأى الثعبان يوجه رأسه نحو الزجاج الأمامي، وبدأ بإخراج لسانه ويلوح بجسده صعودًا ونزولاً كما لو أنه يريد الدخول إلى السيارة، وتابع الثعبان تحركه ليصل للزجاج الجانبي أيضًا.

وانتهى مقطع الفيديو ولا يزال الثعبان الجريء متشبثًا بالسيارة من الخارج.