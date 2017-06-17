انتشر مقطع فيديو على الإنترنت لدب عملاق يجوب شوارع مدينة "سيكتيفكار" الروسية، على متن دراجة نارية، حيث كان يجلس بجانب قائدها، داخل عربة ملتصقة بالدراجة، الأمر الذي أثار دهشة المارة.



والأغرب من ذلك أن الدب بدا هادئاً للغاية خلال جولته بشوارع المدينة، وقام العديد من المارة بالتقاط صور ومقاطع فيديو لهذه الواقعة الفريدة من نوعها، ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت رواجاً كبيراً.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه تبين بعد ذلك أن الأمر برمته كان مجرد وسيلة لجأ إليها نادي محلي لراكبي الدراجات النارية بالتعاون مع سيرك، من أجل جمع المال لدعم عيادة للأطفال بالمدينة.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن السيرك استخدم ذلك الدب، البالغ من العمر 22 عاماً، في الأمر، باعتبار أنه أفضل من يؤدي ذلك الدور، خاصة وأنه قدم عروضاً طيلة حياته؛ ومن الواضح أن قائد الدراجة كان مدرب الدب.