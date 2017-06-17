تكذب الكاميرا ويخدعك المصورون أحياناً"؛ هذا ما كشفه تقرير لموقع "بورد باندا" عن الصور الجميلة التي يبثها بعض المصورين المحترفين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "إنستجرام".

وتحت عنوان "10 أسباب تجعلك لا تثق بالصور على مواقع التواصل"، يقول موقع "بورد باندا": هناك دائماً مصور متمرس ومبتكر يقف خلف معظم الصور رائعة الجمال؛ لكن ما مدى الابتكار فيما يفعله هؤلاء المصورون؟



وتجيب "بورد باندا": برغم أن هناك الكثيرين من المصورين يستخدمون الجهد البدني والعمل الواقع والبيئة الحقيقية؛ لكن في المقابل أصبح تصميم الديكور وتكوين البيئة المشابهة والتلاعب الرقمي والتقني، يمثل جزءاً كبيراً من عالم التصوير.

وتُظهر الصور وكواليس التقاطها مجموعةً كبيرة من الخدع؛ فزجاجة العطر ليست في المحيط بل في بركة مياه بالشارع مع لمسات اللون الأزرق، والسيارات القديمة لُعَب، وشاطئ البحر كومة رمال على الرصيف، وغيرها من الصور.