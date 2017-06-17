«لأعلى سعر.. كشف لنا جمال صوتها وروعته»
الكاتب محمد العدل مؤلف مسلسل «لأعلى سعر» ومؤلف كلمات أغنية التتر «ملعون أبو الناس العزاز اللي لما احتجنا ليهم طلعوا أنذال بامتياز»، واختار بنفسه نوال الزغبي كي تغنيها، مؤكدا أن هذا التتر سيعيدك وبقوة إلى الجمهور الذي يعشقك، وصدق فعلا العدل، حيث اعتبر الكثيرون أن تتر المسلسل بصوت الزغبي أجمل تترات مسلسلات رمضان.
«أول مرة أبكي من موقف مرعب وسخيف»
الممثل ماجد المصري، حيث بكى بكاء حقيقيا في إحدى حلقات برنامج المقالب الرمضانية «هاني هز الجبل» بعد أن اكتشف أنه وقع ضحية لعبة سخيفة ومرعبة على حد قوله، وبكى بكاء حقيقيا - وليس تمثيلا - وهو يعاتب بشدة هاني رمزي ويقول له: مكنتش خايف على نفسي.. كنت خايف على أولادي وزوجتي.. ليه تخليني أعيش الإحساس القاسي ده بافتقادهم.. وفي الآخر تقولي اضحك.. احنا كنا بنهزر.. لا يا هاني كده كتير.. ويا ريتها حاجة حلوة، دي حاجة غبية ومقرفة!
«هذا أكثر مما أتصور، وأنا سعيدة جدا بذلك»
المغنية الأميركية أريانا غراندي، وهي تستعد لتكريمها بمنحها حق المواطنة الفخرية في مدينة مانشستر، بعد أن نجحت من خلال حفلها الموسيقي فيها بجمع أكثر من 4 ملايين جنيها لصالح أسر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المدينة في الآونة الأخيرة.
«لا أستطيع أداء أغنية» ديسياستو «لأني لم أسمع بها أصلا»
المغني جاستن بيبر يحاول تهدئة الجمهور الغاضب، الذي أخذ يرميه بالزجاجات الفارغة لرفضه أداء هذه الأغنية المحببة كثيرا للجمهور في استوكهولم.
«رأيت أبي يصفع أمي على وجهها»
الأميرة ديانا تكشف في سلسلة أشرطتها السرية المسجلة، التي ظهرت حديثا، مدى الآلام التي عانت منها في طفولتها التي كانت غير سعيدة أبدا نتيجة للخلاف الدائم الذي انتهى بالطلاق بين والديها وكان سببا، على ما يبدو، في انتهاء زواجها بالطلاق هي الأخرى فيما بعد.