«رأيت أبي يصفع أمي على وجهها»

الأميرة ديانا تكشف في سلسلة أشرطتها السرية المسجلة، التي ظهرت حديثا، مدى الآلام التي عانت منها في طفولتها التي كانت غير سعيدة أبدا نتيجة للخلاف الدائم الذي انتهى بالطلاق بين والديها وكان سببا، على ما يبدو، في انتهاء زواجها بالطلاق هي الأخرى فيما بعد.