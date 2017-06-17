إن أقصى ما يحلم به الأشخاص الذين يعيشون اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD)، هو محو الذكريات المؤلمة، لذا فقد توصل باحثون من جامعة بنسلفانيا، مؤخرا إلى ما يعتقدون أنه ربما يحول ذلك الحلم إلى حقيقة، وفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

فقد حدد العلماء إنزيما في المخ يمثل عنصرا محوريا بالغ الأهمية في تخزين الذكريات على المدى الطويل.

وفي حين أن ذلك الإنزيم لم تجر دراسته حتى الآن إلا على الفئران، فإن الباحثين متفائلون أنه يمكن استخدامه مستقبلا لمحو الذكريات المؤلمة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة.



وأظهرت الدراسات السابقة أن تكوين ذاكرة جديدة وتخزين ذاكرة قديمة يحتاج إلى تخليق البروتينات في منطقة بالمخ معروفة باسم «المشبك»، حيث تلتقي #الخلايا_العصبية.