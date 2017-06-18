وقعت الفنانة الكويتية منى شدّاد ضحية برنامج "رامز تحت الأرض"، حيث مرت بحالات من الخوف الشديد والبكاء.

وقال رامز جلال عن شدّاد خلال تقديمها في حلقة اليوم (الجمعة): "نجمتنا النهاردة حجمها يساوي 3 كوميدانات في بعض.. ادعولنا الحلقة دي تعدي على خير لأن الهزار مع الأحجام مش تمام.. معانا النجمة خفيفة الدم ثقيلة الوزن منى شداد".

وأضاف: "ننقل لكم المحاولة البائسة لتخفيض وزن النجمة منى شداد... يال لطيف بالعباد يا رب... الحلقة دي وزنها تقيل أوي يا جماعة".

وواجهت شداد، سحّلية البرنامج بالصراخ الشديد منذ سقوطها في الرمال المتحركة، مرددة:"حرام عليكم .. حرام عليكم، ما بدي أموت"، وسط محاولات للنجاة من السحلية وتوجيه السباب لها.

وبعد أن كشف جلال نفسه صاحت به "وخر يلعن شكلك"، فرد قائلاً: "خلونا انطلع الحمولة دي"، ما دفعها الى الغضب الشديد، والى أن ترش المياه على مساعديه، قبل ان تهدأ وتبدأ بالزغاريد.

إلى ذلك دّت الممثلة الكويتية منى شداد، خلال إطلالتها الأخيرة ضمن برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية، على الإنتقادات التي توجّهت لها، بسبب مسلسل "غرابيب سود"، حيث اعتبر البعض أنّها، بدورها، تسيء للمرأة الخليجية.

وقالت: "أنا أحترم رأي الكل. عشان كل ما نمثّل شيء، يقولون إساءة للمرأة الخليجية. إذا مثلنا مسلسل مصري قالوا إساءة للمرأة الخليجية. إذا مسلسل عربي قالوا إساءة للمرأة الخليجية".

وأردفت: "ما بعرف يعني اشلون الرسالة رح تتقدم؟؟ هذه ما اعتقد أنها اساءة بل رسالة نحنا مقدمينها. في فرق بين رسالة واساءة!! يلي مو عارف شو قضية التنظيم نفسها، لا يتكلم، وخلّي مكانه أحسن".

يُشار الى أن شدّاد كانت أصيبت سابقاً بمرض السرطان، وقامت باستئصالها في ألمانيا.