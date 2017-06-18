انتشر عبر «فايسبوك» فيديو التقطته امرأة مصرية تُدعى رانيا إبراهيم وبثّت من خلاله مباشرةً ما حدث لحظة اندلاع حريق برج لندن.

ونقلت فيه اللحظات الأولى لنشوب الحريق وقالت إنها تسكن في الطابق 24. ورصدت حالة الذعر والخوف التي عمت في أوساط سكان المبنى. كما بدأت بالدعاء وعلمت على تهدئة أطفالها.

كما حاولت فتح باب شقتها إلا أنها لم تتمكن من ذلك بسبب شعورها بالخوف والتوتر. وقالت إن الحادث وقع أثناء نومهم وأيقظهم بشكل مفاجئ.

وقالت: «الشرطة تقول أخرجوا فكيف نخرج؟». وتمكنت من التقاط ما يجري في الخارج أمام المبنى. وطلبت من المتابعين الدعاء. كما تبين أنها بدأت تتنشق الدخان.

وفي مقطع آخر نشره المتابعون ظهرت تاهمينا راشد صديقة رانيا وهي تبكي وتقول إنها تبحث عنها وعن أولادها ولا تجدهم.

وكانت داني كوتون رئيسة فرق الإطفاء أشارت في حديث إلى محطة «سكاي نيوز» التلفزيونية إلى أنها لا تتوقع العثور على أي حي داخل المبنى المنكوب إلا بمعجزة. كما تمّ تناقل أنباء عن أن عدد المفقودين من سكان البرج هو 100 على الأقل.