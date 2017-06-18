انتشرت عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل أخيراً صورة تُظهر ما قد يصبح عليه شكل توأمي النجم جورج كلوني وزوجته أمل بعد سنوات.
فقد ذكرت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية أن خبير الصورة المقيم في واشنطن جو مولنز تمكن من رسم صورة تقريبية للتوأم إيلا وألكسندر. واستخدم لذلك صورتين تعودان إلى والديهما ووسائل تعديل الصور عبر الكومبيوتر.
وأظهرت النتيجة طفلين يتمتعان بعينين باللون البني الداكن وبشعر بني مشرق وشفاه رقيقة للصبي وأكثر سماكة للبنت.
وكان والد النجم، نيك كلوني، كشف بعض أوصاف حفيديه وأشار إلى أنّ الطفلين يتمتعان بشعر أسود مثل والدتهما. كما نقل عن زوجته نينا قولها إن لدى أحدهما أنف جورج. وأوضح أن الصبي يمتلك هذا الأنف وإطلالة جورج الجانبية.