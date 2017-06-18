لم تخف الفنانة المغربية دنيا بطمة أي تفصيل يتعلّق بابنتها غزل، عن جمهورها طيلة فترة حملها، إذ أنّها كانت تشاركهم بكلّ نشاطاتها والتحضيرات.

وترقّب جمهور بطمة خبر الولادة في الأيام الماضية، لينشر أخيراً زوجها، محمد الترك، صورة له الى جانب سرير الطفلة.

ويعلّق: "اللهم لك الحمد والشكر على هذه النعمة. اليوم الله رزقني بابنتي غزل لتزين حياتي وألف الحمد الله على سلامتك يا ام غزل وتتربى بعزنا. يا رب تقدرني واعيشها باحسن عيشة الف الحمد الله. احلى سلفي. ١٦/٦ الفرحة فرحتين".

كما تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة سيلفي أخرى لمحمد الى جانب زوجته دنيا من داخل غرفة الولادة.