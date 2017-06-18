لم يتحمل هذا التاكسي النيويوركي الأصفر، أول موجة حارة اجتاحت المدينة، وعند منتصف النهار اشتعلت فيه النيران وسط الشارع الخامس، حتى أتت عليه بالكامل.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: بالطبع لم يكن السائق ولا أي شخص داخل التاكسي، لكن المارة فروا بعيدًا عقب وقوع انفجارات بأجزاء من التاكسي، وتزايد حدة النيران.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم إطفاء نيويورك: أنه لم يتم تحديد سبب الحريق، لكن لا شكوك في بواعث جنائية.

واستمر الحريق حوالي 20 دقيقة، حتى تمكن فريق الإطفاء من إخماده، فيما وقف المارة عن بعد يلتقطون المشهد.