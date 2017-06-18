طريقة عجيبة استخدمها أحد مصففي الشعر بالصين لتصفيف شعر أحد الزبائن حيث قام المصفف باستخدام دراجة نارية في غسل وتجفيف شعر صديقه.
وأظهر فيديو الذي تم تصويره من أحد المارة، بعد تعجبه من التصرف حيث قام بوضع العجلة الخلفية للدراجة في وعاء به ماء، وهي تدور داخل إناء وتضخ المياه إلى شعر رجل مستلق على لوح خشبي خلفها، بينما كان رجل ثالث يضع الشامبو على رأسه، بحسب موقع «UPI» الأمريكي.
وانتهى الفيديو بعدما قام مصفف الشعر بالانتقال إلى مرحلة أخرى حيث بدأ بتجفيف شعر الرجل بتوجيه شعره الي مصدر خروج عادم الدراجة الهوائية الساخن لتجفيفه.