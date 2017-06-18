تدلت المغامرة الاميركية أريندرا واليندا بحبل ربط إلى أسنانها من مروحية فوق مياه شلالات نياغارا أمس الخميس مؤدية حركات بهلوانية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إنها سجلت رقماً قياسياً لعرض على هذا الارتفاع، محطمة بذلك رقم زوجها نيك واليند الذي تدلى من أسنانه من ارتفاع 76 م في ولاية ميزوري.

وارتدت وليندا وهي أم لـ3 أطفال، بزة سوداء وتدلت من المروحية في طوق أدت بداخله حركات بهلوانية، واستمر عرض واليندا فوق مياه الشلالات حوالى 8 دقائق.

وبقيت على مرحلتين معلقة لمدة 10 ثواني في كل مرة من أسنانها فوق المياه على ارتفاع 90 م.

وأتى عرضها في الذكرى الخامسة لعبور زوجها على حبل مشدود شلالات نياغارا الواقعة على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

وروت أريندرا واليندا لدى نزولها إلى الأرض أنها لم تسمع شيئاً لأنها اختارت أن تستمع إلى الموسيقى خلال عرضها.

ونقلت وسائل إعلام إمريكية محلية عنها قولها "تصرفت كما لو أني أتدرب في حديقتي، وشعرت بارتياح بحيث تدليت مرة ثانية وأنا معلقة بأسناني".

وحطم زوجها نيك واليندا الذي ينتمي كما زوجته إلى عائلة بهلوانيين وفناني سيرك، عدة أرقام قياسية عالمية لا سيما العام 2014، عندما مشى على كابل فولاذي بين ناطحتي سحاب في شيكاغو على ارتفاع 180 م، وكان أول من عبر الأخدود الكبير (غراند كانيون) على حبل مشدود في العام 2013.