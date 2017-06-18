احتل جواز السفر الإماراتي المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الـ22 عالمياً من حيث القوة، وفق التصنيف العالمي لعام 2017 الصادر عن مؤسسة "أرتون كابيتال،" مرتفعاً من المرتبة الـ28 سابقاً.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن "هذا الإنجاز الكبير يعكس مدى نجاح الدبلوماسية الإماراتية خلال الفترة الماضية في تنفيذ توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الداعية إلى الانفتاح على جميع دول العالم."



وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الدولة قد أطلقت مؤخراً مبادرة قوة جواز السفر الإماراتي بهدف وضع الجواز ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021 بناءً على توجيهات وزير الخارجية والتعاون الدول، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن رؤية الإمارات 2021 التي تهدف لأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد حفزت الوزارة على السعي نحو تعزيز مكانة الإمارات في الساحة الدولية فارتأت أن تطلق مبادرة قوة الجواز الإماراتي لتمكن المواطن من دخول دول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة ما يزيد من سعادته.



وهذا هو التصنيف الجديد للدول العربية على القائمة العالمية:

1-الإمارات العربية المتحدة (22 عالمياً)

2-الكويت (48 عالمياً)

3-قطر (50 عالمياً)

4-البحرين (53 عالمياً)

5-عُمان (55 عالمياً)

6-المملكة العربية السعودية (58 عالمياً)

7-تونس (65 عالمياً)

8-المغرب (70 عالمياً)

9-مصر (77 عالمياً)

10-الأردن (79 عالمياً)

11-الجزائر (79 عالمياً)

12-الأراضي الفلسطينية (84 عالمياً)

13-جنوب السودان (84 عالمياً)

14-لبنان (86 عالمياً)

15-ليبيا (86 عالمياً)

16-اليمن (87 عالمياً)

17-السودان (88 عالمياً)

18-الصومال (89 عالمياً)

19-سوريا (90 عالمياً)

20-العراق (91 عالمياً)