«أشكركم جميعاً»

الممثل المصري ياسر جلال موجها الشكر لكل شخص قال له كلمة جميلة أو جملة إشادة عن دوره في مسلسل ظل الرئيس، والذي يعرض حاليا في رمضان، سواء أصدقاؤه في الوسط الفني أو من الجمهور. وأكد جلال في تصريح خاص لموقع «الفن»، أنه عندما يرى ردود الأفعال الإيجابية، وحديث البعض أنه يستحق هذه البطولة، يزيد من حماسه حتى يكون عند حسن ظن الجميع. وأضاف جلال أن التصوير حرمه من مشاهدة المسلسلات لهذا العام، موضحا أنه سيشاهدها بعد انتهائه من العمل مباشرة.