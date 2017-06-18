يتساءل البعض عن أول سيارة في العالم، وليس الحديث هنا عن أول سيارة حديثة التي طورها الألماني "كارل بنز" عام 1886، ولكن هناك محاولات سبقت هذا التاريخ بسنوات، فقد عرف البشر العجلات منذ القدم واستخدموا الحيوانات لجر العربات.



لعبة الامبراطور



- طور البلجيكي "فرديناند فربيست" الذي ولد في "فلاندرز" عام 1623 أول سيارة في العالم، وهاجر عام 1658 إلى الصين من أجل مساعدة بكين على تطوير إبداعات في علوم الفلك.

- ذكر "فربيست" في مذكراته الخاصة أنه صنع مركبة صغيرة ذاتية الدفع تعمل بطاقة البخار الذي كان حديث العهد في ذلك الوقت، وتمكن من صناعة مرجل لغلي المياه التي تنتج بخار يدفع المركبة داخل توربينة تحرك العجلات.

- أفاد "فربيست" أن هذه المركبة صنعها لكي تكون بمثابة لعبة للامبراطور "كانجشي"، واعتبر ذلك إنجازا خارقا لاسيما أنه سبق السيارة العاملة بآلة الاحتراق الداخلي وتدار بالبنزين وصممها "كارل بنز".



أول محرك



- بالنظر إلى مخطوطات "فربيست"، تمكن البلجيكي من صناعة السيارة البخارية عام 1672، ولكن في العام التالي مباشرة، عمل الهولندي "كريستيان هيوجنز" على بعض التجارب بالتعاون مع علماء آخرين من أجل صناعة محرك بسيط.

- اعتمد "هيوجنز" على وضع مادة متفجرة – البارود – داخل أنبوب أو أسطوانة وتكوين فراغ ناتج عن الانفجار الذي يقوم بدوره كمكبس لتحريك الاسطوانة، واعتبر مؤرخون هذا الحدث أول محاولة لصنع آلة الاحتراق الداخلي.

- ظهر خلال القرن الثامن عشر العديد من المبتكرين لإنتاج محرك بخاري مثل "جيمس وات" و"طوماس نيومان"، ولكن أول محرك عمل بالبخار كان من إنتاج الفرنسي "نيكولا جوزيف كاجنو" الذي صنعه في الفترة بين عامي 1769 و1771.