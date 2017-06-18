لجأ مؤسس شركة أمازون دوت كوم، الملياردير #جيف_بيزوس، الخميس، إلى متابعيه على "تويتر" لإلهامه أفكارا جديدة عن كيفية #التبرع بجزء من ثروته.

وقال بيزوس في تعليق كتبه على "تويتر": "أود أن أخصص جانبا كبيرا من نشاطي الخيري لمساعدة الآخرين في عالم الواقع، على المدى القصير، وأن يكون للحاجات العاجلة، ويكون له تأثير دائم".

وواصل: "لو كان لديك اقتراح ما عليك سوى الرد على هذه التغريدة بفكرة. وإذا كنت تعتقد أن هذا النهج خاطئ أود أن أعرف ذلك أيضا".



وبيزوس أحد أغنى أ#غنياء العالم، إذ يزيد صافي ثروته عن 76 مليار دولار.

ويشير هذا الطلب إلى تحول في الطرق التي ينتهجها بيزوس مع الأنشطة الخيرية. وكان قد وجه ثروته التي جمعها من #أمازون نحو استكشاف الفضاء من خلال شركته #بلو_أوريجين. كما كان يساعد مؤسسة عائلة بيزوس التي يديرها والداه.