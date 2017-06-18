قالت صحيفة الخليج الإماراتية، السبت، إن الأجهزة المختصة في ميناء الفجيرة بالإمارات عثرت على حوت نافق قبال سواحل الإمارة.

ويبلغ طول الحوث الذي عثر على جيفته على بعد 3 أميال من ساحل إمارة الفجيرة، 20 متراً، ويزن 30 طناً، وفق الصحيفة.

ونقلت عن مصادر قولها إن "الحوت ضخم، وأجريت عملية سحبه باستخدام الآليات إلى شاطئ البحر، وتسهيل متطلب حفظه على الساحل..".

وذلك "تمهيداً لتخصيص مكان لدفنه والاستفادة من هيكله العظمي في المتاحف والأبحاث العلمية..".

وأضاف المصدر أن "الجهات المختصة مثل وزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية الفجيرة ودائرة الأشغال العامة باشرت إجراءاتها لاتخاذ الخطوات الكفيلة بنقله إلى مكان دفنه".