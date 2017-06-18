أكدت منظمة الاغذية والزراعة ان نحو 1.3 مليار طن بنسبة 33% من إجمالي المواد الغذائية التي تنتج للبشر في العام والتي تبلغ تكلفتها حوالي تريليون دولار تهدر وتبدد سنويا.

وقال تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي التابع للمنظمة ان الهدر يتم خلال مرحلتين، الأولى تشمل حالات الاستهلاك او تجارة التجزئة، أما الثانية فتتمثل في صناعة تجهيز الأغذية.

وحدد التقرير حصة الفرد من الهدر سنويا بما يتراوح بين 95 و110 كغم في أوروبا وأميركا على التوالي، فيما تتراوح بين 6 و11 كغم في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا.

وأوضح التقرير نسبة الهدر حسب نوع الطعام موضحا ان الفاكهة تشكل 45%، الاسماك 35%، الحبوب 30%، فيما جاءت اللحوم في المركز الأخير بنسبة 20%.