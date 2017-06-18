باشرت الصحة في المدينة المنورة ممثلة بإدارة الطوارئ والأزمات صباح اليوم السبت حادث انقلاب حافلة على طريق الهجرة تقل أكثر من 40 راكبا وعلى أثره وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي قيادات المنطقة الصحية برفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات المنطقة لاستقبال الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وفي التفاصيل، فقد تلقت غرفة عمليات إدارة الطوارئ والأزمات بصحة المدينة المنورة بلاغا في تمام الساعة 08:45 صباحا يفيد بانقلاب مركبة من فئة (باص ركاب) لمقيمين من جنسية آسيوية وراكب من إحدى الجنسيات العربية نتج عنه حالتا وفاة إحداهما في موقع الحادث والأخرى أثناء نقلها إلى أحد المستشفيات فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 36 إصابة.

وبحسب آخر الاحصائيات فقد استقبل مستشفى الحمنة 30 حالة تم تحويل 10 منها إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة، وتنويم 18 حالة حيث تم السماح لعدد 15 حالة بالخروج بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة والإبقاء على 3 حالات تحت الملاحظة في حين استقبل طوارئ مستشفى الميقات 7 حالات كتب لعدد 6 منها الخروج بعد تلقي العلاج اللازم وحالة تم تحويلها لمستشفى الملك فهد بالمدينة كما استقبل طوارئ مستشفى أحد بالمدينة 4 حالات وضعت تحت الملاحظة بالإضافة إلى 3 حالات حولت لمستشفى وادي الفرع وهي مستقرة ولله الحمد.

من جانبه تابع المساعد العلاجي بصحة المدينة المنورة الدكتور عماد سلامة مؤكدا بأنه قد تم استدعاء أخصائيين بالتخصصات الجراحية المختلفة في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة لاستقبال الحالات المنقولة وأخذ القرار الصحيح بشكل عاجل لتخصصات (الجراحة العامة، الصدر، العظام، المخ والأعصاب، البولية).

وتقدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بالشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر السعودي نظير مشاركتهم بعدد 12 فرقة ميدانية لإسعاف ونقل المصابين كما تتقدم ببالغ العزاء والمواساة لذوي المتوفين تغمدهم الله بواسع رحمته في هذا الشهر الفضيل سائلين المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.