عثر مجموعة من الصيادين في هولندا على حيوان غريب برأسين، أثار حيرة العلماء، قبل أن يتبين أنه عبارة عن توأم ملتصق لحيوان دلفين البحر.

وكان الصيادون يقومون بعملهم الروتيني الشهر الماضي في بحر الشمال قبالة الشواطىء الهولندية، عندما عثروا على هذا المخلوق الغريب الذي فارق الحياة، بعد إخراجه من البحر. ونظراً لأن من غير القانوني الاحتفاظ بالدلافين الميتة، فقد قرر الصيادون إعادته إلى الماء.

وقبل إعادة الدلفين إلى الماء، قاموا بالتقاط مجموعة من الصور له، والتي اطلع عليها الدكتور إروين كومباني من متحف التاريخ الطبيعي في روتردام، والذي يقول إنه يدرس الدلافين والحيتان منذ أكثر من 20 عاماً، لكنه لم يسبق له أن شاهد مثل هذا الكائن بحسب موقع سي بي إس نيوز.

ويقول كومباني في رسالة إلى الموقع بالبريد الإلكتروني "العثور على كائن برأسين في البحر أمر نادر الحدوث، والتوائم الطبيعي نادرة للغاية بين فصيلة الحيتانيات التي ينتمي إليها الدلفين، والتوائم الملتصقة أكثر ندرة".

وأشار كومباني إلى أن هناك نحو 700 ألف من هذا النوع من الدلافين، وأكثر من نصفها يعيش في بحر الشمال، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن توأمين ملتصقين. وأضاف" يجب أن تكون الدلافين قادرة على السباحة عند الولادة مباشرة، لكن التوائم الملتصقة، غير قادرة على السباحة مع هذا التشريح المعقد".

وفي إحدى الصور، تمكن الباحثون من ملاحظة بقعة عند الحبل السري، مما يوحي أن توأمي الدلفين فارقا الحياة بعد فترة وجيزة من الولادة. ويشعر الباحثون بالأسف لإعادة الدلفين ذو الرأسين إلى الماء، لأنه كان يمكن أن يوفر معلومات فريدة عن تشريح الكائنات البحرية.