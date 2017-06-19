توفي الدكتور عبدالرازق عطية، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز إثر حادث دهس أثناء توزيعه وجبات الإفطار بشارع عبد الله السليمان بجدة قبيل أذان مغرب أول أمس "الجمعة".



وروى أحد أقارب الأكاديمي الفقيد وفقا لـ"تواصل" تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن الدكتور عبدالرازق كان يشارك في الإفطار في ساحة جامع الحمودي بجدة، حيث خرج من بيته كعادته ومعه إفطار يريد توزيعه في الجامع.



ولفت إلى أنه شاهد مجموعة من المعتمرين واقفين على رصيف شارع عبدالله السليمان فأراد التوزيع عليهم وعند عبوره الطريق أتت سيارة فدهسته، وتوفي على الفور.



وقال: "الحمد لله على قضاء الله وقدره، ونسأل الله أن تكون خاتمة حسنة، حيث توفي في ساعة فاضلة آخر ساعة من خير أيام الأسبوع الجمعة، وفي العشر الفاضلات، يوم ٢١ رمضان وهو صائم قبيل أذان المغرب يوزع الإفطار على الصائمين، وكانت ليلة ٢١ آخر صلاة تهجد يدركها وصلاها في الحرم وقبلها بثلاثة أيام أدى العمرة".



وأشار إلى أن الفقيد احتفل قبل وفاته بساعات بحفظ ابنه القرآن كاملاً