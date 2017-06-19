عطل شخصان عرضا مسرحيا للكاتب الإنجليزي الشهير وليام شكسبير في نيويورك احتجاجا على أن البطل الذي يقوم بدور يوليوس قيصر يشبه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ولجأ الاثنان إلى وسائل التواصل الاجتماعي السبت للدفاع عن تصرفهما.

وأثار العرض الذي يقوم فيه رجل أعمال أشقر بدور قيصر الذي اغتيل غضبا من أنصار ترمب الذين قالوا إن الربط بين الشخصية الرئيسية وترمب قد يشجع العنف السياسي.

ودفع هذا الجدل اثنتين من الجهات الراعية الرئيسية إلى سحب الرعاية.

وقالت #لورا_لومر وهي صحافية من منظمة إعلامية يمينية على #تويتر : "الليلة الماضية استعاد المحافظون المسرح وهي مؤسسة حرموا منها لفترة طويلة. لقد خسر اليسار مجالهم الآمن!".

ووقف محتج آخر وصاح في الحضور وانتقد العرض قائلا: "إنكم تحرضون الإرهابيين".

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إنها ألقت القبض على لومر (24 عاما) لاقتحامها المسرح خلال العرض يوم الجمعة، لكن أطلق سراحها في وقت لاحق بعد إلزامها بالحضور أمام محكمة.