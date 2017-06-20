تعرضت طفلة في دار حضانة أطفال في الصين للاختناق حتى الموت، بعد أن قامت معلمتها بلصق فمها بالصمغ، وإغلاقه بشريط لاصق لأنها كانت تتكلم كثيرًا أثناء تمارين الصباح.

وذكرت صحيفة "ميرور " البريطانية ، إن الفتاة التي تبلغ من العمر ست سنوات، وتعرف باسم جوا جينتونغ، توفيت على يد المسعفين بعد أن تم استدعاؤهم إلى روضة هواديان التجريبية في الصين .



ووفقًا لما ذكره شهود عيان في مدرسة مدينة هواديان بمقاطعة جيلين بشمال شرق الصين، فقد كانت جينتونغ تتكلم كثيرًا للغاية أثناء التمارين الرياضية، لذلك قررت معلمتها إغلاق فمها حتى تتمكن من إسكاتها.



وقال شاهد عيان إن “المعلمة استخدمت الصمغ وشريط لاصق من أجل إغلاق فم الفتاة، ما أدى لاختناقها حتى الموت.



وقد استمرت الفتاة الصغيرة في القفز حول المعلمة مع بقية الأطفال بينما كان فمها مغلقًا، وحين أدركت المعلمة أن الفتاة غير طبيعية جلبت لها ممرضة المدرسة.



بعد إطلاع الممرضة على حالة الطفلة، اتصلت على الفور بسيارة الإسعاف حيث تم نقل الطفلة لاحقا إلى المستشفى، وهناك تم إعلان وفاتها.