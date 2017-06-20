سادت حالة من الفوضى خلال مباراة بالدوري الصيني بين فريقي غوانغزهو أر أند إف، مع ضيفه شنغهاي سيبغ، التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما.

واشتبك عدد كبير من لاعبي الفريقين، فيما تدخل مسؤولون لاحتواء الموقف.

واضطر الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء مرتين، وطرد لاعب من كل فريق، ليخوضا الشوط الثاني كاملا بعشرة لاعبين.

وجاء هدفا اللقاء في الشوط الأول حيث تقدم أصحاب الأرض بهدف، وعادل البرازيلي هالك للضيوف، ليحافظ شنغهاي على موقعه بالمركز الثاني بثلاثين نقطة، فيما غوانغزهو يحتل المركز الخامس بإحدى وعشرين نقطة.