توقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة أن يكون يوم الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر على الرغم من أن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة يوم السبت.

وتفصيلاً، أعلن بيان للمشروع الإسلامي لرصد الأهلة أن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1438 هـ) يوم السبت 24 يونيو، وفي ذلك اليوم سيحدث الاقتران (المحاق) قبل غروب الشمس وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع الدول العربية والإسلامية، ويومها يمكن رؤية الهلال من عدة دول إسلامية باستخدام التلسكوب وباستخدام تقنية التصوير الفلكي أيضا، في حين أن رؤية الهلال بالعين المجردة يومها غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي فهي ممكنة فقط من أجزاء من القارتين الأميركيتين وأجزاء من المحيط الأطلسي والهندي.



وحيث أن القمر يوم السبت 24 يونيو سيغيب بعد غروب الشمس إضافة إلى وجود إمكانية لرؤيته باستخدام عدة وسائل"، وتوقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة في البيان "أن يكون العيد في معظم الدول العربية والإسلامية يوم الأحد 25 يونيو." أما بالنسبة للدول التي تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة أو الدول التي لا تقبل الشهادات إذا تعارضت مع الحسابات الفلكية العلمية، فمن المتوقع أن يكون العيد فيها يوم الإثنين 26 يونيو.

وأضاف البيان "بإلقاء نظرة على وضع الهلال يوم السبت 24 يونيو من مختلف دول العالم، نجد أن رؤية الهلال غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب على الرغم من غروب القمر بعد الشمس في كل من قارة آسيا وقارة أستراليا.



ورؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من معظم أفريقيا ومن أجزاء من الولايات المتحدة، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم أمريكا الجنوبية والوسطى وجنوب أمريكا الشمالية.



أما الأماكن التي يمكن منها رؤية الهلال بالعين المجردة بسهولة فهي المحيط الهادئ وغرب أميركا الجنوبية."

وبالنسبة لوضع الهلال يوم السبت 24 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:

• جاكرتا: يغيب القمر بعد 19 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 09 ساعات و44 دقيقة. والرؤية غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

• أبو ظبي: يغيب القمر بعد 19 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و16 دقيقة. والرؤية غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

• مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة. والرؤية غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

• عمّان: يغيب القمر بعد 19 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و35 دقيقة. والرؤية غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

• القاهرة: يغيب القمر بعد 21 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و41 دقيقة. والرؤية غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

• الرباط: يغيب القمر بعد 25 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و46 دقيقة. والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

• الخرطوم: يغيب القمر بعد 26 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و14 دقيقة. والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة وتمت رؤيته يوم 20 سبتمبر 1990م من فلسطين، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و 33 دقيقة وتمت رؤيته يوم 25 شباط/فبراير 1990م من الولايات المتحدة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس و بعده عن الأفق لحظة رصده.

الخارطة المرفقة تبين إمكانية رؤية هلال العيد يوم السبت 24 يونيو من جميع مناطق العالم، بحيث أن:

• رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

• رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

• رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

• رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

• رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.