قضت محكمة الاستئناف في دبي، أمس، بالسجن 15 عاماً على امرأة أوروبية تبلغ من العمر 33 عاماً، بتهمة قتل صديقها من جنسية عربية، عمداً مع سبق الإصرار أثناء نومه، قبل أن تنام إلى جواره وتُبلغ أحد أصدقائه والشرطة في موعد لاحق.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قضت محكمة أول درجة، بالسجن 10 سنوات على المدانة "إ.ت"، ثم أحيلت إلى محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم، ثم ردتها محكمة التمييز إلى الاستئناف مجدداً فقضت بالسجن 15 عاماً عليها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المرأة استغلت خلود صديقها للنوم، وأحضرت سكيناً يصل طول نصلها إلى 25 سنتيمتراً، وجثمت فوقه ووجّهت ثلاث طعنات غائرة في صدره وعنقه؛ مما أدى إلى قطع شبه كامل للقلب، ونزيف دموي بالصدر؛ لَفَظ على إثره أنفاسه الأخيرة.

كما وجهت لها النيابة العامة تهمتيْ "هتك العرض بالرضا"، و"تعاطي المشروبات الكحولية".

وأفاد شاهد إثبات في القضية، بأن صديقه المجني عليه أبلغه ليلة الجريمة أنه غير مرتاح في علاقته بالمتهمة، وصار يشعر بالملل منها، وخرجا سوياً لقضاء بعض الوقت؛ لكنها دأبت على الاتصال به بإلحاح.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالاً من هاتف صديقه في ظهيرة اليوم التالي؛ لكن فوجئ بالمتهمة تتحدث وتنخرط في نوبة بكاء، وأخبرته بأنها قتلت المجني عليه، ولا تعرف ماذا تفعل؛ فطلب منها إبلاغ الشرطة؛ فانتظرت ثواني وعاودت الاتصال به، وكانت في حالة غريبة وسألته مرة أخرى ماذا تفعل؛ فتوجه بنفسه إلى مركز شرطة المرقبات واكتشف أنها أبلغت عن الحادث.



وأوضح أن المجني عليه شكا غيرة المتهمة وإصرارها على إنجاب أبناء منه.

وذكر شهود عيان آخرون أن المتهمة دأبت على تعقب المجني عليه، وسؤالهم عما إذا كانت له علاقات بفتيات أخريات، وأنه مدين لها بنقود وسوف تقتله إذا لم يردها لها.