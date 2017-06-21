اختلفت المعلومات حول تحديد موعد عيد الفطر فلكيًا، حيث أعلنت بعض الجهات أن يوم الأحد هو أول أيام العيد، وفي الوقت نفسه أشارت جهات أخرى إلى أن الإثنين المقبل الموعد المؤكد لعيد الفطر.

وقال مساعد مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان أنهذا التباين إلى يرجع إلى تعذر رؤية هلال شوال لهذا العام، الذي شهد تحري هلال رمضان مرتين، وأضاف “الجروان” أن “حالة عدم التوافق بين الدول الإسلامية في غرة شهر شوال ممكنة وواردة جدًا هذه السنة”.

كما أكد أن “رؤية الهلال ليست متاحة ولا مستحيلة لكن ستكون صعبة جدًا، وكلما اتجهنا نحو الغرب ظروف الرؤية ستتحسن، وبالنسبة لدولة الإمارات والجزيرة العربية بالعموم عمليًا لن يشاهد الهلال بسبب تواجده في منطقة إصفرار الشمس بالرغم من موقعه فوق الأفق الغربي، وهناك احتمالية أكبر لدول المغرب العربي برؤية الهلال من خلال وسائل التقريب مثل التليسكوب وغيرها بسبب تواجده في الأفق الغربي”.

وأضاف “الجروان” “الأصح فلكيًا أن يكون يوم الإثنين هو أول أيام العيد وغرة شهر شوال وعلى حسب شروط الرؤية والدراسات التي أقيمت فلكياً وشرعياً، مع عدم استحالة أن يكون يوم الأحد”، وفقًا لموقع 24 الإماراتي.

وأشار “الجروان” إلى أن “هلال شهر شوال يولد الساعة 06:31 صباحًا بتوقيت الامارات من يوم السبت 24 يونيو 2017، وسيغرب بعد غروب الشمس بـ 18 دقيقة، وسيكون على ارتفاع 3 درجات من الأفق الغربي وقت غروب الشمس وعليه رؤيته غير ممكنة حسب شروط الرؤية البصرية للهلال المتعارف عليها فلكيًا، والتي بنيت على دراسات امتدت لأكثر من مائة عام وتوصيات لندوات فقهية فلكية بخصوص الرؤية البصرية للهلال الوليد”.