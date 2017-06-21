منحت شركة طيران "الخطوط الجوية الهندية" الخاصة تذكرة مجانية مدى الحياة لطفل ولد على متن إحدى رحلاتها المتوجهة من المملكة العربية السعودية إلى الهند، حيث تعاون الطاقم مع إحدى المسافرات، التي كانت ممرضة مدربة، على ولادة الطفل عندما دخلت أمه فترة مخاض سابق لأوانه على علو 35000 قدم.

ونقل المولود الجديد وأمه إلى أحد المستشفيات بعد هبوط طائرة البوينغ 737 في مدينة مومباي الغربية، وأكدت شركة الطيران لـBBC بأن كليهما كانا في صحة جيدة، معربة عن شكرها للممرضة ميني ويلسون على تعاونها، وأشادت بطاقمها لنجاحهم في ولادة الطفل، وسرعتهم في الاستجابة لتطبيق ما تعلموه وتدربوا عليه من قواعد السلامة وإنقاذ الحياة، حيث كانت هذه الحالة الأولى من نوعها التي صادفتهم.

وشهدت شركات طيران أخرى حالات مماثلة، ففي العام الماضي احتفل طاقم طيارة تابعة للخطوط "الجوية التركية" بوصول مسافر إضافي عندما أنجبت امرأة طفلتها على ارتفاع 420000 قدم، حيث تسمح معظمهاللأمهات الحوامل بالسفر على متن رحلاتها حتى لو كان قد مضى على حملهن 366 أسبوعًا، إلا أنها تطلب منهن تصريحًا موقعًا من الطبيب يؤكد موعد الولادة ابتداءً من الأسبوع 288 للحمل.