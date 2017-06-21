انقذ مقيم مصري محطة وقود في السعودية من الاشتعال، بعدما قام بإبعاد سيارة مشتعلة عن المحطة.



وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مقيم مصري يدعى جمال بيومي أثناء قيامه بإبعاد سيارة مشتعلة كانت تقف بالقرب من محطة وقود، حيث دفعها إلى خارج المحطة عن طريق جرافة/شيول، أمام أعين المتجمهرين الذين أشادوا بعمله ووصفوه بالبطولي.

كما أشاد الدفاع المدني بعمل المقيم، وغرد على حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قائلا "مدني بوك يثمن الدور البطولي للمقيم جمال بيومي (مصري الجنسية)، في إنقاذ محطة وقود من اشتعالها بعد سحبه مركبة محترقة بداخلها".