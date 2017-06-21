«أخيرا وجدت أبي الحقيقي»

المذيعة تريشا غادارد، التي تساعد من خلال برنامجها التلفزيوني الناس في حل مشكلاتهم الاجتماعية والعاطفية، والتي أصبحت تتمتع بشعبية كبيرة بعد أن علم محبوها أنها تعاني هي الأخرى من مشكلاتها الخاصة ومنها انهيار زواجها ومحاولتها حتى الانتحار، تكشف أنها عثرت في النهاية على أبيها الحقيقي الذي كانت أمها تبعدها دوما عنه.