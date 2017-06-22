تفاجأت سيدة أمريكية حينما رأت صباحاً سيارتها وقد استُعمرت من الداخل والخارج من عدد كبير من النحل، فاختبأت في منزلها حتى وصول المساعدة!



وفي التفاصيل، كشفت تقارير إخبارية، أن شيرلي تايلور (52 عاماً)، وجدت في الصباح أكثر من 20 ألف نحلة تستعمر سيارتها من نوع "نيسان" المركونة خارج منزلها، وقالت تعليقاً على ذلك: "لا أعلم من أين أتى النحل، ولماذا اختار سيارتي بالذات، ولكن يبدو أن ملكة النحل استقرت في السيارة وبقية النحل أراد أن يتبعها".

وقد حذر أحد الخبراء من أن النحل قد يبقى داخل السيارة سنوات عدة.

ونُشر مقطع فيديو مصور للواقعة، تظهر فيه سيارة السيدة، زرقاء اللون، والنحل يغطيها بالكامل عند إحدى المرايات الخارجية، وفي الداخل، حتى أتى المختصون وتخلصوا منه بطريقة آمنة. ويظهر في الفيديو كذلك آثار الشمع على السيارة من الخارج بعد نقل النحل إلى مكان آمن.





