تناول دواء "ستاتين" يومياً لخفض الكولسترول في طريقه إلى أن يصبح شيئاً من الماضي، فقد كشفت دراسة جديدة أن بالإمكان استخدام "تطعيم" لخفض الكولسترول الضار، والوقاية من تصلّب الشرايين. ويسمّى اللقاح الجديد AT04A، وقد بدأت تجربته على البشر ويتوقع أن تنتهي هذه التجارب بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بعد نجاح التجارب على الحيوانات.

وإذا نجحت تجارب التطعيم بـ AT04A سيتم إعطائه عن طريق الحقن، ثم تناول جرعة تنشيطية سنوياً

وبحسب التقرير الذي نشرته دورية "القلب" الأوروبية، يمتاز هذا اللقاح بأنه آمن، وأنه يقدّم استراتيجية علاجية طويلة الأمد لخفض الكولسترول. لكن يظل دواء "ستاتين" العلاج الأكثر فاعلية لمشكلة الكولسترول، ويتطلب تناوله يومياً.

وفي بعض الحالات تنجح تعديلات نمط الحياة في السيطرة على مشكلة الكولسترول، والتي تتضمن تعديل النظام الغذائي، وممارسة النشاط البدني باستمرار، والإقلاع عن التدخين. لكن بعض مرضى الكولسترول يحتاجون إلى تناول علاج مع هذه الإجراءات لضمان الوقاية من الأزمات القلبية وتصلّب الشرايين.

وإذا نجحت تجارب التطعيم بـ AT04A سيتم إعطائه عن طريق الحقن، ثم تناول جرعة تنشيطية من التطعيم سنوياً.

وأظهرت تجارب التطعيم ضد الكولسترول على الحيوانات خفض مستوى الكولسترول الضار بنسبة 53 بالمائة، وخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب الناتجة عن ارتفاع الكولسترول بنسبة 64 بالمائة. ويضاعف ارتفاع الكولسترول خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة، بحسب تقارير جمعية القلب الأمريكية.

ويعمل على ابتكار هذا اللقاح ضد الكولسترول فريق بحثي من جامعتي سارلاند الألمانية وبريستول البريطانية.