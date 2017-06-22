حذرت إدارة الطب الشرعي بدائرة القضاء في أبوظبي، من خطورة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون CO ، الناتج من عوادم السيارات، وما يسببه من حالات وفاة، في حال النوم داخل المركبات ونوافذها مغلقة وفي حالة تشغيل في مكان مغلق أو شبه مغلق، ما يؤدي إلى تسرب غاز أول أكسيد الكربون السام إلى داخل المركبة.

ووجهت دائرة القضاء ممثلة في إدارة الطب الشرعي، رسالة توعوية إلى أصحاب المركبات، بضرورة تجنب النوم في السيارات، وعدم ترك الأطفال بداخلها لفترات طويلة، عندما تكون في حالة تشغيل، وخاصة في الأماكن المغلقة لتجنب التسمم بذلك الغاز السام.

وأشارت إلى أن غاز أول أكسيد الكربون، يعد من الغازات السامة، ويطلق عليه القاتل الصامت أو (Silent Killer)، إذ تكمن خطورته في أنه غاز عديم اللون والرائحة، يؤدي استنشاقه إلى شعور أوله نوم، ومع تزايد وقت الاستنشاق يؤدي إلى ضيق في التنفس وتوقف القلب والوفاة.

وتهيب إدارة الطب الشرعي بدائرة القضاء، بضرورة تجنب الممارسات الخاطئة التي قد تؤثر على حياة الإنسان وتعرضه للخطر، ولاسيما في ظل تزايد حالات الوفاة بسبب النوم داخل السيارات، أو ترك الأطفال بداخلها لفترات طويلة، في حالة تشغيل في مكان مغلق أو شبه مغلق، ما يؤدي إلى تسرب غاز أول أكسيد الكربون إلى داخل المركبة، وما ينجم عنه من خطورة على حياة الأشخاص.