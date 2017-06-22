تتعرض البشرة في فصل الشمسة لأشعة الشمس التي تسبب حروقاً شديدة للجلد ويمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة تصل إلى سرطان الجلد في بعض الحالات الشديدة، ومن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البشرة من أشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف للحفاظ على صحتها ونضارتها.

وتتوفر في الأسواق العديد من المستحضرات لعلاج حروق الشمس، وتقدم صحيفة ديلي ميل البريطانية، مجموعة من النصائح التي تساعد على علاج حروق الشمس والتخفيف من آلامها دون أعراض جانبية.

1- أولاً ينصح بأخذ حمام ماء بارد ينعش البشرة ويخفف من آثار حروق الشمس.

2- يضاف كوب من عصير التفاح والخل إلى مياه الحمام لتعديل درجة الحموضة لحروق الشمس وتسريع الشفاء.

3- نقع المنطقة المصابة في حمام دقيق الشوفان، ويساعد ذلك على التخفيف من الآلام الناتجة عن حروق الشمس ويساعد في تبريدها.

4- استخدام كريمات تحتوي على الصبار الذي يمتلك خواص مخدرة تساعد على تفيف الآلام وعلاج الحروق الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

5- يساعد استخدام كريم يحتوي على نسبة 1% من الهيدروكورتيزون على التخفيف من آلام حروق الشمس والحكة والتورم الناتج عنها.

6- تناول المسكنات للتخفيف من الآلام وعلاج الالتهابات وتقرحات الجلد.

7- يوضع قليل من الحليب البارد نسبياً على موضع الإصابة، ويعمل الحليب على إنتاج طبقة بروتينية تخفف من آلام حروق الشمس وتسرع عملية الشفاء.

8- يمكن استعمال زيت يحتوي على فيتامين إي لعلاج الإلتهابات الناتجة عن حروق الشمس، كما يمكن تناول هذا الفيتامين على شكل كبسولات لنفس الغاية.

9- يساعد حمض التانيك في الشاي الأسود على امتصاص الحرارة من الجلد وبالتالي التخفيف من الآلام الناتجة عن حروق الشمس، كما يلعب دوراً هاماً في استعادة توازن درجة الحموضة في الجلد.

10- يحتوي الخيار على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، ويمكن الاستفادة من خصائصه المسكنة والمبردة لعلاج حروق الشمس.