ذكرت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن قميص هاواي يتربع على عرش الموضة النسائية في صيف 2017، ليمنح المرأة إطلالة مبهجة تشيع أجواء العطلات الشاطئية المرحة.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن قميص هاواي، الذي يستلهم روح الثمانينيات، يمتاز بالألوان الزاهية والنابضة بالحياة والمطبوعات الجذابة المستوحاة من الطبيعة الاستوائية، مثل الأناناس وزهور نبات الكركديه والأمواج والطبيعة البركانية وغروب الشمس.

ويتناغم قميص هاواي مع سروال جينز أو شورت جينز، لا سيما الموديلات الممزقة ذات الطابع المتحرر، وذلك للحصول على إطلالة صيفية كاجوال.