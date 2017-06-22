رغم كون العسل الأسود ليس رائج الاستخدام، إلا أنه واحداً من الأطعمة عالية الفائدة والقادرة على منحك الطاقة والصحة.

يجدر بكِ دوماً الأخذ بعين الاعتبار مرض السكري، إن كان لديكِ، أمام أي نوع عسل تهمّين بتناوله، وحتى إن لم تكوني من ضمن المصابات، فإنه يجدر بكِ تناول العسل بتعقّل، مخافة أن يتسبّب بزيادة الوزن أيضاً.

فيما يتعلق بالعسل الأسود، فإن له فوائد جمّة بحسب ما جاء على ديلي ميل، هذه هي الفوائد:

- مضاد للأكسدة: ما يعني أنه يملك خاصية عالية لمقاومة السرطان.

لاسيما إذا ما مزجته مع حمض، أي عصرة ليمونة أو برتقالة على سبيل المثال.

-مقاومة الصداع: هذه واحدة من فوائد العسل الأسود المعروفة منذ زمن طويل.



أضيفي إليه أيضاً عصرة ليمونة وتناوليه بمجرد أن تشعري بالصداع .

- تليين الجهاز الهضمي: وتحديداً في حالات الإصابة بالإمساك أو عسر الهضم.

- مضادّ للحروق والالتهابات: لذا، فإنه مثالي لمن يعانين من مشاكل جلدية وأخرى متعلقة بالحروق.

- مقاوم للالتهابات ويُساعد على التئام الجروح بسرعة أكبر: سواءً وضعته على الموضع ذاته أو اكتفيتِ بتناوله.